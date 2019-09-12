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Рада включила в повестку закон о лишении нардепов денег за прогулы

Новости » Политика    12.09.2019 - 10:25
Рада включила в повестку закон о лишении нардепов денег за прогулы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Комитет рекомендовал Раде принять законопроект №1035-2, которым предусматривается лишать нардепов денег за прогулы

Верховная рада Украины в четверг, 12 сентября, включила в повестку дня законопроекты о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний ВРУ или заседаний комитетов. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Рада включила в повестку дня законопроекты с номерами 1035, 1035-1, 1035-2 "О внесении изменений в закон", "О статусе народного депутата Украины" и Регламент ВР о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний ВРУ или заседаний комитетов. Включение поддержали 257 парламентариев.

Напомним, парламент направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство.

Как писало РБК-Украина, во время первого заседания новоизбранного парламента Зеленский пригрозил нардепам роспуском. В частности, он попросил депутатов не допускать прогулов и кнопкодавства, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе.

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