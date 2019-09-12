Рада включила до порядку денного закон про позбавлення нардепів грошей за прогули

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект №1035-2, яким передбачається позбавляти нардепів грошей за прогули

Верховна рада України у четвер, 12 вересня, включила до порядку денного законопроекти про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Рада включила до порядку денного законопроекти з номерами 1035, 1035-1, 1035-2 "Про внесення змін у закон", "Про статус народного депутата України" та Регламенту ВР про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів. Включення підтримали 257 парламентаріїв.

Нагадаємо, парламент направив на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського, який передбачає позбавлення мандата депутатів за прогули і кнопкодавство.

Як повідомляло РБК-Україна, під час першого засідання новообраного парламенту Зеленський пригрозив нардепам розпуском. Зокрема, він попросив депутатів не допускати прогулів і кнопкодавства, а зосередитися на щоденній кропіткій роботі.