ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада включила до порядку денного закон про позбавлення нардепів грошей за прогули

Новини » Політика    12.09.2019 - 10:25
Рада включила до порядку денного закон про позбавлення нардепів грошей за прогули
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект №1035-2, яким передбачається позбавляти нардепів грошей за прогули

Верховна рада України у четвер, 12 вересня, включила до порядку денного законопроекти про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Рада включила до порядку денного законопроекти з номерами 1035, 1035-1, 1035-2 "Про внесення змін у закон", "Про статус народного депутата України" та Регламенту ВР про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів. Включення підтримали 257 парламентаріїв.

Нагадаємо, парламент направив на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського, який передбачає позбавлення мандата депутатів за прогули і кнопкодавство.

Як повідомляло РБК-Україна, під час першого засідання новообраного парламенту Зеленський пригрозив нардепам розпуском. Зокрема, він попросив депутатів не допускати прогулів і кнопкодавства, а зосередитися на щоденній кропіткій роботі.

Рада сьогодні розгляне законопроект про відстрочку штрафів для "євроблях" Рахуватимуть по-новому: навіщо Зеленський хоче розпустити ЦВК
Новини України прогульщикиВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся