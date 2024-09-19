Рада звільнила Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки

Верховна Рада відкликала народну депутатку Мар’яну Безуглу з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Це рішення підтримали 252 парламентарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

"Парламент звільнив Марʼяну Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони та навіть члена комітету", - написав Железняк.

За його словами, натомість Безуглу перевели на посаду члена Комітету з питань зовнішньої політики.

Зазначимо, раніше Безугла заявила про вихід із фракції "Слуга народу" (з партії "Слуга народу" її виключили ще в лютому цього року). Втім, оскільки вона була обрана по мажоритарному округу, парламентарка не втратила свій депутатський мандат.

Фото: голосування в Раді за звільнення Безуглої з посади члена та заступника Комітету з нацбезпеки (t.me/yzheleznyak)

Нагадаємо, що постанови щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки вносили в парламент неодноразово.

Зокрема, постанову реєстрували у парламенті у січні. Серед ініціаторів був член Комітету з нацбезпеки, зокрема, і його очільник - нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич. Тоді у проекті постанови та пояснювальній записці йшлося, що відкликання Безуглої ініційовано через "обставини, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків". Втім, тоді справа до голосування в сесійній залі Раді так і не дійшло.

Нагадаємо, що 22 липня, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав пропозицію про виключення Безуглої з Комітету. Після чого відповідну постанову зареєстрували у Верховній Раді.

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