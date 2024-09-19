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Рада звільнила Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки

Київ, Четвер 19 вересня 2024 12:07
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Рада звільнила Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки Фото: народна депутатка Мар’яна Безугла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна Рада відкликала народну депутатку Мар’яну Безуглу з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Це рішення підтримали 252 парламентарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

"Парламент звільнив Марʼяну Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони та навіть члена комітету", - написав Железняк.

За його словами, натомість Безуглу перевели на посаду члена Комітету з питань зовнішньої політики.

Зазначимо, раніше Безугла заявила про вихід із фракції "Слуга народу" (з партії "Слуга народу" її виключили ще в лютому цього року). Втім, оскільки вона була обрана по мажоритарному округу, парламентарка не втратила свій депутатський мандат.

Рада звільнила Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпекиФото: голосування в Раді за звільнення Безуглої з посади члена та заступника Комітету з нацбезпеки (t.me/yzheleznyak)

Нагадаємо, що постанови щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки вносили в парламент неодноразово.

Зокрема, постанову реєстрували у парламенті у січні. Серед ініціаторів був член Комітету з нацбезпеки, зокрема, і його очільник - нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич. Тоді у проекті постанови та пояснювальній записці йшлося, що відкликання Безуглої ініційовано через "обставини, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків". Втім, тоді справа до голосування в сесійній залі Раді так і не дійшло.

Нагадаємо, що 22 липня, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав пропозицію про виключення Безуглої з Комітету. Після чого відповідну постанову зареєстрували у Верховній Раді.

Скандали із Безуглою

Додамо, що народна депутатка Мар’яна Безугла неодноразово потрапляла в скандали, переважно через свої маніпулятивні заяви. Їй закидали дискредитацію українських військових, зокрема, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Зокрема, вона відома своїми скандальними заявами з критикою українського військового командування, яке закликала "піти", оскільки воно нібито не надало "жодного плану задуму на 2024 рік". А після того, як головнокомандувачем став Олександр Сирський, вона почала звинувачувати і його, зокрема в "ігноруванні критичних проблем".

Більше про це та біографію нардепки - в матеріалі РБК-Україна та "Гучні скандали та критика військового керівництва. Чим відома Мар'яна Безугла".

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