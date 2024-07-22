Оборонний комітет ВР підтримав виключення зі свого складу Безуглої

Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку підтримали виключення зі свого складу заступниці голови комітету Марʼяни Безуглої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Мар'яни Безуглої.

Проект постанови підтримали 14 депутатів з 16 присутніх на засіданні. Один нардеп не голосував, а сама Безугла утрималася.

"Тільки що Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо мого зняття з посади заступниці та виключення зі складу комітету. Це може голосувати тільки зала, не комітет, але вони продовжують старатися", - написала Безугла.

Безуглу хочуть зняти з посади заступника голови оборонного комітету ВР

Нагадаємо, у січні 2024 року у Верховну раду України внесли постанову про відкликання нардепа Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Перед цим Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити Безуглу з посади заступниці голови комітету. Проте нардеп залишиться членом оборонного комітету.

Безугла відома своїми скандальними заявами з критикою військового командування. Зокрема, вона звинувачувала колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у нібито "відсутності плану війни" на рік.

Зазначимо, Безуглу вже не вперше хочуть виключити з комітету. Відповідна пропозиція вже була подана Федором Веніславським в лютому минулого року.

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