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Безугла вийшла з фракції "Слуга народу", - джерело

Київ, Середа 17 липня 2024 11:44
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Безугла вийшла з фракції "Слуга народу", - джерело Фото: нардеп Мар'яна Безугла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Наталія Юрченко

Народний депутат Мар'яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Парламентар вийшла з фракції за власним бажанням.

Про це РБК-Україна повідомив співрозмовник у "Слузі народу".

Сьогодні, 17 липня, про відповідну заяву депутата було оголошено у парламенті під час пленарного засідання.

Крім того, як нагадав співрозмовник РБК-Україна, Безугла вже давно не є членом партії "Слуга народу".

Додамо, що Мар'яна Безугла у 2019 році була обрана народною депутаткою по 217 мажоритарному округу (Оболонський район Києва). Відповідно парламентар не втратить мандат після виходу з фракції.

Що відомо про Безуглу

Мар'яна Безугла народилася у Києві 1988 року. Вона закінчила Національний медичний університет імені Богомольця за спеціальністю "Лікувальна справа", а також Українську військово-медичну академію.

До обрання народним депутатом вона працювала за медичним напрямком у проектному офісі реформ при Міністерстві оборони України. Безугла є заступницею голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Парламентар відома своїми скандальними заявами щодо критики військового командування. Зокрема, Безугла звинувачувала колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного у нібито "відсутності плану війни" на рік.

На початку січня 2024 року оборонний комітет Ради рекомендував усунути Безуглу з посади заступника голови комітету. У парламенті також зареєстрували відповідну постанову, але рішення не було ухвалене.

На початку року народна депутатка також вийшла з партії "Слуга народу".

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