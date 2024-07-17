Безугла вийшла з фракції "Слуга народу", - джерело

Народний депутат Мар'яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Парламентар вийшла з фракції за власним бажанням.

Про це РБК-Україна повідомив співрозмовник у "Слузі народу".

Сьогодні, 17 липня, про відповідну заяву депутата було оголошено у парламенті під час пленарного засідання.

Крім того, як нагадав співрозмовник РБК-Україна, Безугла вже давно не є членом партії "Слуга народу".

Додамо, що Мар'яна Безугла у 2019 році була обрана народною депутаткою по 217 мажоритарному округу (Оболонський район Києва). Відповідно парламентар не втратить мандат після виходу з фракції.