Гучні скандали та критика військового керівництва. Чим відома Мар'яна Безугла

Народна депутатка Мар'яна Безугла неодноразово провокувала скандали своїми заявами. Вона публічно критикує українських військових і публікує суперечливі дописи у соцмережах. Після кількох безрезультатних спроб Рада невдовзі може відкликати її з посади заступниці голови оборонного комітету.

Більше про те, хто така Мар'яна Безугла та в які скандали потрапляла нардепка – в матеріалі РБК-Україна .

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Родина та освіта

Мар'яні Безуглій 36 років, народилася в Києві. Закінчила столичну гімназію із поглибленим вивченням іноземних мов, після чого вступила до Національного медичного університету ім. Богомольця. Інтернатуру проходила в Українській військово-медичній академії за напрямом "Внутрішні хвороби".

Фото: Мар'яна Безугла у дитинстві (facebook.com/bezuhlamariana)

Дівчина обрала медицину, як і її мати Валентина Терещенко – лікарка, доктор медичних наук, до 2016-го завідувала кафедрою патанатомії НМУ ім. Богомольця.

Батько Мар'яни – Володимир Безуглий займається підприємницькою діяльністю (його називають власником активів заводу "Граніт"), один із засновників Фонду реабілітації та оздоровлення працівників, пенсіонерів та інвалідів МВС України.

Медицина, ЗСУ, Міноборони. Як починалася кар'єра Безуглої

Завершивши навчання, Мар'яна Безугла працювала лікарем-терапевтом в одній з київських поліклінік. Також була молодшим науковим співробітником в Науково-практичному центрі профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами.

Як військовозобов'язана, після навчання на військовій кафедрі університету, у 2015 році під час АТО отримала повістку та мобілізувалася до 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ бойовим медиком. Проходила службу в Луганській області (Станиця Луганська, Червоний Жовтень).

У 2016 повернулася до цивільного життя і почала працювати в Міністерстві оборони, а саме в новоствореному Проєктному офісі реформ Міноборони.

Керувала програмою "Реформа системи медичного забезпечення ЗСУ", в результаті якої було запущено навчання військових тактичній медицині та створено 205 відповідних навчальних центрів.

"Скандальний" шлях у політиці

На парламентських виборах 2019 року Мар'яна Безугла брала участь як кандидатка від мажоритарного округу № 217 у Києві (Оболонь) від партії "Слуга народу" та здобула перемогу з майже 40% голосів.

Тоді чи не вперше Безугла стала фігуранткою скандалу. Спостерігачі від громадянської мережі "Опора" під час агітаційної кампанії зафіксували роздачу футболок та кепок за підписку на аккаунт майбутньої нардепки.

Проте Мар'яна Безугла заперечувала всі звинувачення та заявила, що роздані агітаційні матеріали не могли вважатися підкупом, оскільки комплект коштував дешевше 125 грн.

Фото: Мар'яна Безугла у 2019 році (facebook.com/bezuhlamariana)

У Верховній раді IX скликання Безугла отримала посаду заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голови підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості. Також увійшла до складу Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО.

У 2021-2023 Безугла очолювала Тимчасову слідчу комісію Верховної ради (ТСК), яка займалася розслідуванням можливих протиправних дій влади, що загрожували національній безпеці та територіальній цілісності України.

Зокрема, так званим "вагнергейтом" – операція української розвідки щодо затримання російських найманців ЧВК "Вагнер". ТСК під керівництвом Безуглої так і не вдалося встановити, хто ухвалив рішення про відтермінування операції на кілька днів, через що вона зірвалася.

Також ТСК розслідувало справу щодо "плівок Суркова-Медведчука" – записи розмов екснардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука з кремлівськими чиновниками та бойовиками окупованого Донбасу, що відбувалися протягом 2014–2017 років. Заступником Безуглої в ТСК був колега Медведчука, його однопартієць Нестор Шуфрич, нині підозрюваний у держзраді.

До гучного скандалу призвів законопроєкт, який Мар'яна Безугла подала після початку повномасштабного вторгення. Документ фактично мав надати право командирам розстрілювати підлеглих військовослужбовців за відмову виконувати наказ. На тлі хвилі критики, проєкт закону врешті був відкликаний.

Також критику громадськості викликали поїздки Безуглої в зону активних бойових дій.

Під час важких боїв за Сєвєродонецьк та Лисичанськ влітку 2022 нардепка перебувала на командних пунктах ЗСУ. У ЗМІ тоді ширилася інформація, що "Безугла нібито керує військовими". Проте вона пояснювала, що не втручалась у роботу бійців, а вивчала їхні потреби, щоб допомагати як депутатка.

Фото: Безуглу критикували за поїздки на фронт (facebook.com/bezuhlamariana)

У лютому 2023 член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вперше запропонував виключити Безуглу з комітету.

За словами Веніславського, депутатка надала неправдиву інформацію по узгодження нею з ГУР Міноборони редакції законопроєкту, що дозволяв би призначати міністром оборони військового без його відставки зі служби.

"Атаки" на генералів та різкі висловлювання

Мар'яна Безугла активно використовує сторінку на Facebook як майданчик для висловлювання свої думки щодо військового керівництва України.

Восени минулого року вона публічно критикувала тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нардепка звинувачувала його нібито у "відсутності плану війни" на 2024 рік, публікувала суперечливі пости щодо діяльності головкома та закликала його "піти" з посади.

Cкриншот facebook.com/bezuhlamariana

Але вже після відставки Залужного об'єктом критики Мар'яни Безуглої став новий Головнокомандувач Олександр Сирський. Вона почала звинувачувати його в "ігноруванні критичних проблем" у війську, "авторитарності" та поверненні до радянських методів управління армією.

Крім того, вона звернулася до Державного бюро розслідувань зі скаргою на Сирського. Безугла вважає, що головком перешкоджає її депутатській діяльності. Мовляв, військове керівництво забороняє пускати її на позиції ЗСУ, а також забороняє українським захисникам спілкуватися з нею.

Також нардепка "атакувала" Повітряні сили ЗСУ та вже екскомандувача Миколу Олещука. Після авіакатастрофи винищувача F-16 наприкінці серпня Безугла заявила у своєму дописі, що літак нібито збив ЗРК Patriot через відсутність координації між підрозділами, і звинуватила ПС у приховуванні данних щодо інциденту. Цю інформацію одразу "підхопили" російські пропагандисти.

Олещук тоді заявив, що в умовах війни відповідна інформація не може миттєво потрапляти в публічний простір та назвав Мар'яну Безуглу "інструментом для дискредитації вищого військового керівництва".

Серед її інших скандальних заяв – пропозиція позбавляти громадянства військовозобов’язаних, які перебувають за кордоном, а їхні активи віддавати сім’ям загиблих захисників.

На сторінці Мар'яни Безуглої в Facebook були і маніпулятивні опитування на теми: "Чи бажаєте ви народним депутатам смерті?"; "Чи мають жінки мобілізовуватися на рівні з чоловіками?"; "Чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховної ради відбули на фронт?".

Також Безугла критикувала волонтерів, писала звернення в СБУ щодо необхідності перевірки цілої "мережі несправжніх волонтерів". А у День волонтера опублікувала допис, що "краще волонтерство сьогодні – прийти в ЗСУ".

У липні 2024 Мар'яну Безуглу внесли до бази "Миротворець" за дискредитацію української влади, ЗСУ та дії, направлені на деморалізацію війська. А член оборонного комітету Ради Федір Веніславський подав до СБУ заяву, у якій звинуватив Безуглу в розголошенні інформації із закритого засідання комітету.

Вийшла зі "Слуги народу", на черзі оборонний комітет?

У Верховній раді вже кілька разів ініціювали відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У січні 2024 профільний Комітет зареєстрував відповідну постанову в парламенті, але винести її на голосування не вдалося.

При цьому саме тоді Безугла заявила, що вирішила залишити фракцію та партію "Слуга народу", оскільки "слабка фракція і партія у війну їй не потрібна". Водночас вона додала, що продовжить підтримувати ініціативи президента.

Фото: Мар'яна Безугла вийшла з партії та фракції "Слуга народу" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Депутатка перестала бути членом партії на початку року, а 17 липня 2024 за "власним бажанням" вийшла з фракції. Перед цим її зняли з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю у Комітеті ВР з питань нацбезпеки. На думку Безуглої, це рішення пов’язане з її публічними заявами про проблеми у ЗСУ.

22 липня 2024 Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав нову пропозицію про виключення Безуглої. Відповідну постанову зареєстрували у Верховній раді. Згідно з карткою документа на сайті парламенту, статус його проходження наразі значиться як "надано для ознайомлення".

При підготовці матеріалу використовувалися: дописи з Facebook-сторінки Мар'яни Безуглої, публікації "Опора", "ЧЕСНО", Hromadske, Вікіпедія.