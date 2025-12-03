Рада видалила російську зі списку мов, які підлягають захисту в Україні

У середу, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України через оновлення перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт парламенту України.

Метою ухвалення закону №14120, який підтримали 264 нардепи, є приведення положень деяких законів України у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Зокрема, документ приводить назву та положення Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", а також законів "Про національні меншини (спільноти) України" та "Про медіа" у відповідність до оновленого офіційного перекладу хартії.

Переклад здійснило Міністерство закордонних справ України у січні 2024 року. Крім того, оновлено перелік мов, до яких застосовується передбачений Хартією режим підтримки та особливого захисту.

Згідно з оновленим офіційним перекладом, правильна назва Хартії - "Європейська хартія регіональних або міноритарних мов".

Її положення тепер будуть застосовуватись до наступних мов: білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.