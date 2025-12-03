ua en ru
Рада удалила русский из списка языков, которые подлежат защите в Украине

Украина, Среда 03 декабря 2025 18:56
Рада удалила русский из списка языков, которые подлежат защите в Украине Фото: нардепы проголосовали за внесение изменений в некоторые законы Украины (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины из-за обновления перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт парламента Украины.

Целью принятия закона №14120, который поддержали 264 нардепа, является приведение положений некоторых законов Украины в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

В частности, документ приводит название и положения Закона Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", а также законов "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" и "О медиа" в соответствие с обновленным официальным переводом хартии.

Перевод осуществило Министерство иностранных дел Украины в январе 2024 года. Кроме того, обновлен перечень языков, к которым применяется предусмотренный Хартией режим поддержки и особой защиты.

Согласно обновленному официальному переводу, правильное название Хартии - "Европейская хартия региональных или миноритарных языков".

Ее положения теперь будут применяться к следующим языкам: белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.

Напомним, в октябре Верховная Рада поддержала постановление, которое вносит изменения в образцы украинского паспорта, в том числе для выезда за границу. Отныне записи в паспорте-книжечке гражданина Украины не будут содержать русского языка.

