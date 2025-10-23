ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Рада ухвалила зміни до оформлення паспортів українців: з документів зникне російська мова

Четвер 23 жовтня 2025 13:20
UA EN RU
Рада ухвалила зміни до оформлення паспортів українців: з документів зникне російська мова Відтепер паспорти-книжечки міститимуть тільки українську мову (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Верховна Рада підтримала постанову №13369, якою вносяться зміни до зразків паспорта громадянина України, у тому числі для виїзду за кордон. Відтепер записи в паспорті-книжечці громадянина України не міститимуть російської мови.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати пленарного засідання Верховної Ради 23 жовтня.

Усі записи - лише українською

Постанову ухвалили 23 жовтня під час пленарного засідання парламенту - "за" проголосували 265 народних депутатів.

Відтепер усі записи в паспорті громадянина України у формі книжечки мають бути виключно українською мовою. Раніше в таких документах дані дублювалися російською.

Таким чином, постанова скасовує старе положення про закордонні паспорти, затверджене ще у 1992 році, яке не відповідало чинному законодавству.

Паспорт-книжечка - пережиток минулого

З 2016 року паспорти громадянина України оформлюються лише у вигляді ID-картки, а останні книжечки були надруковані ще у 2014 році.

Втім, у виняткових випадках паспорт-книжечку все ще можуть видати за рішенням суду. У таких документах тепер також усі записи будуть виключно українською.

Чи будуть паспорти-книжечки дійсні

Якщо у громадянина паспорт-книжечка із записами російською мовою, то він залишається чинним.

Читайте також про те, що громадяни України, які опинилися за кордоном без дійсного закордонного паспорта, можуть скористатися посвідченням особи на повернення в Україну - так званим "білим паспортом". Документ підтверджує особу та громадянство і дає право на в’їзд до країни.

Раніше ми писали про те, що українцям, які перебувають у Польщі - доступна можливість оформити перший паспорт громадянина України у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Паспорт України
Новини
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію