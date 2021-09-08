Рада вернулась к работе, а еще три члена набсовета "Нафтогазе" подают в отставку: новости за 7 сентября

Спикер Дмитрий Разумков открыл шестую сессию Верховной рады, трое членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" решили подать в отставку, полиция опровергла версии об умышленном убийстве и инсценировке самоубийства мэра Кривого Рога. Подробнее о том, что произошло во вторник, 7 сентября - в материале РБК-Украина.

Рада вернулась к работе: Разумков открыл шестую сессию

Во вторник, 7 сентября 2021 года, началась шестая сессия Верховной рады IX созыва. Спикер Дмитрий Разумков открыл очередное заседание.

Одна из главных задач на ближайшие месяцы – довести до логического завершения те законы, за которые парламент взялся во время прошлой сессии. Подробнее о том, чем займутся депутаты до нового года и вокруг каких законопроектов возможны самые громкие дискуссии – читайте в материале РБК-Украина.

На оккупированном Донбассе оборвался трос в шахте, погибли 9 горняков

В оккупированном Должанском районе Луганской области произошла авария на шахте. Погибли минимум девять горняков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "ОстроВ".

"Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, оборвался. В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие", – говорится в сообщении. В социальных сетях распространяется информация о как минимум девяти погибших горняках.

Полиция о гибели мэра Кривого Рога: остались две версии

Полиция рассматривает две версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого нашли застреленным в собственном доме.

Как рассказал заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк, полиция опровергла версии об умышленном убийстве и инсценировке самоубийства. "Эти две версии опровергнуты. На сегодня рассматривают основными версиями: самоубийство, совершенное по личным мотивам или из-за его пребывания в должности мэра. Вместе с тем есть версия ... не исключаем версию доведения до самоубийства по тем же мотивам", - сказал он.

Новый скандал в "Нафтогазе": три члена набсовета решили подать в отставку

Трое независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" решили подать в отставку. Это связано с новым витком конфликта из-за того, что компанию возглавляет Юрий Витренко и набсовет не может принять решение о его увольнении.

По информации РБК-Украина, в отставку решили подать глава набсовета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден. Причина – безрезультатное голосование за отстранение Юрия Витренко из-за несогласия остальных членов поддержать этот вопрос.

В Умани горело общежитие университета, есть пострадавшие

В Умани произошел пожар в комнате четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства. Огонь ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Спасатели с помощью автолестниц эвакуировали из общежития 20 человек.

В результате пожара пострадали несовершеннолетние. Четверо несовершеннолетних отравились угарным газом. Их госпитализировали в Уманскую центральную больницу, где медики оказывают им необходимую помощь. Еще двое несовершеннолетних поранились стеклом, когда пытались выбраться на улицу через окно.

В Тернополе выходили кроху весом 540 граммов: теперь Аня вместе с мамой! (фото)

Украинским врачам удалось спасти крошку, которая поспешила появиться на свет на сроке 26 недель. Малышка родилась с весом 540 г, но за два месяца сделала огромные успехи - Аня выросла до 1720 г и теперь находится в одной палате с мамой. Об этом сообщили в Тернопольском областном клиническом перинатальном центре, которые показали трогательные фото малышки и ее родителей.

Девочку перевели в другую палату на второй уровень выхаживания 1 сентября, а первые 46 дней жизни она провела на аппарате ИВЛ. Анечка продолжит находиться под наблюдением врачей, но уже в областной детской больнице. Вместе с ней круглосуточно могут находиться ее родители.

В Украину возвращается лето: где воздух прогреется выше 20 градусов

Погода в Украине в ближайшие сутки порадует жителей страны. Холодные ночи и ветер начали отступать и в большинство областей придет долгожданное тепло.

Какая погода ждет украинцев в среду, 8 сентября, читайте в материале Styler.