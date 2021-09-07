На оккупированном Донбассе оборвался трос в шахте, погибли 9 горняков

В оккупированном Должанском районе Луганской области произошла авария на шахте. Погибли минимум девять горняков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "ОстроВ" .

Авария на шахте произошла 6 сентября.

"Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, оборвался. В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие", – говорится в сообщении.

В социальных сетях распространяется информация о как минимум девяти погибших горняках.