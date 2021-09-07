На оккупированном Донбассе оборвался трос в шахте, погибли 9 горняков
Фото: на Донбассе произошла авария в шахте (Getty Images)
В оккупированном Должанском районе Луганской области произошла авария на шахте. Погибли минимум девять горняков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "ОстроВ".
Авария на шахте произошла 6 сентября.
"Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, оборвался. В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие", – говорится в сообщении.
В социальных сетях распространяется информация о как минимум девяти погибших горняках.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на шахте в Удачном погибли три шахтера.
Напомним, в результате обвала на шахте "Золотое" в Луганской области погиб горняк.