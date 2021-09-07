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На оккупированном Донбассе оборвался трос в шахте, погибли 9 горняков

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Вторник 07 сентября 2021 09:06
На оккупированном Донбассе оборвался трос в шахте, погибли 9 горняков Фото: на Донбассе произошла авария в шахте (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В оккупированном Должанском районе Луганской области произошла авария на шахте. Погибли минимум девять горняков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "ОстроВ".

Авария на шахте произошла 6 сентября.

"Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, оборвался. В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие", – говорится в сообщении.

В социальных сетях распространяется информация о как минимум девяти погибших горняках.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на шахте в Удачном погибли три шахтера.

Напомним, в результате обвала на шахте "Золотое" в Луганской области погиб горняк.

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