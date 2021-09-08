Рада повернулася до роботи, а ще три члена наглядової ради "Нафтогазу" подають у відставку: новини за 7 вересня

Спікер Дмитро Разумков відкрив шосту сесію Верховної Ради, троє членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" вирішили подати у відставку, поліція спростувала версії про умисне вбивство і інсценування самогубства мера Кривого Рогу. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 7 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Рада повернулася до роботи: Разумков відкрив шосту сесію

У вівторок, 7 вересня 2021 року, розпочалася шоста сесія Верховної ради IX скликання. Спікер Дмитро Разумков відкрив чергове засідання.

Одне з головних завдань на найближчі місяці – довести до логічного завершення ті закони, за які парламент взявся під час минулої сесії. Чим займуться депутати до нового року і навколо яких законопроектів можливі найгучніші дискусії – читайте в матеріалі РБК-Україна.

На окупованому Донбасі обірвався трос у шахті, загинули 9 гірників

В окупованому Довжанському районі Луганської області сталася аварія на шахті. Загинули щонайменше дев'ять гірників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Острів".

"Трос майданчика, яка виробляла спуск гірників на робочі місця, обірвався. В результаті події є жертви і постраждалі", - йдеться в повідомленні. У соціальних мережах поширюється інформація про як мінімум дев'ять загиблих гірників.

Поліція про загибель мера Кривого Рогу: лишилися дві версії

Поліція розглядає тільки дві версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого знайшли застреленим у власному будинку. Як розповів заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк, поліція спростувала версії про умисне вбивство та інсценування самогубства.

"Ці дві версії спростовано. На сьогодні розглядають основними версіями: самогубство, скоєне з особистих мотивів або через його перебування на посаді мера. Разом з тим є версія ..., не відкидаємо версію доведення до самогубства з тих самих мотивів", - сказав він.

Новий скандал у "Нафтогазі": три члени наглядової ради вирішили подати у відставку

Троє незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" вирішили подати у відставку. Це пов'язано з новим витком конфлікту через те, що компанію очолює Юрій Вітренко і наглядова рада не може прийняти рішення про його звільнення.

За інформацією РБК-Україна, у відставку вирішили подати голова наглядової ради Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден. Причина – безрезультатне голосування за відсторонення Юрія Вітренка через незгоду інших членів підтримати це питання.

В Умані горів гуртожиток університету. Є постраждалі.

В Умані сталася пожежа в кімнаті чотирьохповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Вогонь ліквідували на площі 30 квадратних метрів. Рятувальники за допомогою автодрабин евакуювали з гуртожитку 20 людей.

В результаті пожежі в гуртожитку Уманського національного університету садівництва постраждали неповнолітні. Чотири неповнолітні отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до Уманської центральної лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу. Ще двоє неповнолітніх поранилися склом, коли намагалися вибратися на вулицю через вікно.

У Тернополі виходили крихітку вагою 540 грамів: тепер Аня разом з мамою! (фото)

Українським лікарям вдалося врятувати крихту, яка поспішила з'явитися на світ на терміні 26 тижнів. Маленька народилася з вагою 540 г, але за два місяці зробила величезні успіхи - Аня виросла до 1720 г і тепер знаходиться в одній палаті з мамою. Про це повідомили в Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі, які показали зворушливі фото крихітки та її батьків.

Дівчинку перевели в іншу палату на другий рівень виходжування 1 вересня, а перші 46 днів життя вона провела на апараті ШВЛ. Ганнуся продовжить перебувати під наглядом лікарів, але вже в обласній дитячій лікарні. Разом з нею цілодобово можуть перебувати її батьки.

В Україну повертається літо: де повітря прогріється вище 20 градусів

Погода в Україні найближчої доби порадує жителів країни. Холодні ночі та вітер почали відступати й в більшість областей прийде довгоочікуване тепло.

Яка погода чекає українців у середу, 8 вересня, читайте в матеріалі Styler.