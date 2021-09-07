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Пожар в общежитии Уманского университета: пострадали шестеро несовершеннолетних

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Умань, Вторник 07 сентября 2021 22:13
Пожар в общежитии Уманского университета: пострадали шестеро несовершеннолетних Фото: в Умани горело общежитие университета (ch.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате пожара в общежитии Уманского национального университета садоводства пострадали несовершеннолетние. По данным правоохранителей, пострадали шестеро жителей общежития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.

Четверо несовершеннолетних отравились угарным газом. Их госпитализировали в Уманскую центральную больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.

Еще двое несовершеннолетних поранились стеклом, когда пытались выбраться на улицу через окно.

"В настоящее время сведения по данному факту внесены в Единый учет", - заявили в полиции.

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Пожар в общежитии Уманского университета: пострадали шестеро несовершеннолетних
Пожар в общежитии Уманского университета: пострадали шестеро несовершеннолетних
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