Новый скандал в "Нафтогазе": три члена набсовета решили подать в отставку

Трое независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" решили подать в отставку. Это связано с новым витком конфликта из-за того, что компанию возглавляет Юрий Витренко и набсовет не может принять решение о его увольнении.

Об этом стало известно РБК-Украина по итогам сегодняшнего заседания номинационного комитета наблюдательного совета.

По информации РБК-Украина, в отставку решили подать глава набсовета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден. Причина – безрезультатное голосование за отстранение Юрия Витренко из-за несогласия остальных членов поддержать этот вопрос.

Изданию стало известно, что все шестеро действующих членов набсовета прибыли в Киев и 6 сентября встречались с премьером Денисом Шмыгалем. Он призвал их найти общий язык с Витренко и не обострять конфликт.

Суть конфликта

Отметим, Витренко 28 апреля сроком на один год заменил Андрея Коболева на посту главы правления "Нафтогаза". Причиной смены руководства стали убытки по итогу 2020 года в размере 19 млрд гривен.

Наблюдательный совет был против, но Кабинет министров обошел норму, отстранив членов набсовета. Но после назначения Витренко всех прежних членов наблюдательного совета восстановили на срок до 6 месяцев.

Независимые участники этого органа возмутились такими действиями Кабмина и заявили об отставке, но правительству удалось уладить конфликт обещаниями конкурса на главу НАК.

Кадровую политику в руководстве НАК критиковали международные партнеры Украины, в частности, США и страны "Большой семерки". Тема даже поднималась в ходе майского визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Но конкурс так и не объявили и в итоге конфликт между набсоветом и руководством компании вышел на новый виток.

Набсовет планировал принять решение по Витренко

Несколько источников РБК-Украина сообщили, что вопрос об отстранении Витренко не связан с визитом президента Владимира Зеленского в США.

"Решение провести заседание и рассмотреть вопрос о пребывании Витренко в должности главы компании было принято еще до поездки президента в США. Но чтобы не создавать негативный фон для этого визита, заседание решили провести после возвращения президента из Вашингтона", – заявил РБК-Украина один из собеседников, знакомый с организацией работы набсовета.

По информации РБК-Украина, после встречи с премьером набсовет и правление вечером того же дня продолжили общение для поиска точек соприкосновения в одном из ресторанов в центре столицы. Однако, судя по всему, общего видения перспективы дальнейшего сотрудничества сформировать не удалось.

Вопрос о прекращении контракта с Витренко хотели вынести на заседание 7 сентября. По информации РБК-Украина, Шмыгаль попросил членов наблюдательного совета от государства не допустить позитивного голосования. Но после встречи премьера с набсоветом смысла проводить заседание не было.

По уставу НАК, это можно сделать лишь при отсутствии кворума – если трое из шести покинут зал при голосовании, решение принято не будет. Но при наличии кворума (четырех из шести) чтобы принять решение достаточно голосов трех независимых членов, учитывая, что у Споттисвуд есть право решающего голоса.

Что будет дальше

Если бы наблюдательный совет отстранил Витренко, то до проведения конкурса компанией мог руководить временно исполняющий обязанности председателя. При отставке трех членов набсовета до назначения новых наблюдательный орган фактически лишается полномочий и его функции переходят собранию акционеров, то есть Кабмину.

Но без наблюдательного совета НАК будет оставаться недолго. Уже подготовлено поручение премьер-министра на Секретариат Кабмина и в номинационный комитет об объявлении конкурса на должности четырех новых членов набсовета. Конкурс планируется завершить в ноябре 2021 года