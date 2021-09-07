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В Умани горело общежитие университета. Жителей эвакуировали по лестницам

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Умань, Вторник 07 сентября 2021 20:42
В Умани горело общежитие университета. Жителей эвакуировали по лестницам Фото: в Умани произошел пожар в общежитии (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Умани произошел пожар в комнате четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства. Возгорание произошло на первом этаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Огонь ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Спасатели с помощью автолестниц эвакуировали из общежития 20 человек.

О пострадавших в результате пожара в ГСЧС не сообщают.

Огонь тушили 28 человек личного состава и 7 единиц техники.

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