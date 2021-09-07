В Умани горело общежитие университета. Жителей эвакуировали по лестницам
Фото: в Умани произошел пожар в общежитии (facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Умани произошел пожар в комнате четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства. Возгорание произошло на первом этаже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
Огонь ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Спасатели с помощью автолестниц эвакуировали из общежития 20 человек.
О пострадавших в результате пожара в ГСЧС не сообщают.
Огонь тушили 28 человек личного состава и 7 единиц техники.