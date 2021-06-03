Рада ужесточила ответственность за перегруженный транспорт: размеры штрафов

В Украине усилят ответственность за перегруженный транспорт. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3742.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
Документ законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля.
Закон расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" в части осуществления габаритно-весового контроля. Ведомство получило право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры.
Согласно документу, порядок проведения рейдовых проверок (проверок на дороге) и порядок осуществления габаритно-весового контроля определяет Кабмин.
"Укртрансбезопасность" для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет право получать информацию из государственных электронных информационных ресурсов, в том числе из реестра товарно-транспортных накладных.
Пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегрузки закон предусмотрел наказывать такими штрафами:
Напомним, в первом чтении Рада одобрила этот закон в начале февраля.
Как писало РБК-Украина, в Украине планируют штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля. Нардепы в середине сентября прошлого года одобрили за основу соответствующий законопроект №3743.
Так, в прошлом августе президент Украины Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах.