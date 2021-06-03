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Рада ужесточила ответственность за перегруженный транспорт: размеры штрафов

Автор: Юлия Струк

В Украине усилят ответственность за перегруженный транспорт. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3742.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Документ законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля.

Закон расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" в части осуществления габаритно-весового контроля. Ведомство получило право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры.

Согласно документу, порядок проведения рейдовых проверок (проверок на дороге) и порядок осуществления габаритно-весового контроля определяет Кабмин.

"Укртрансбезопасность" для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет право получать информацию из государственных электронных информационных ресурсов, в том числе из реестра товарно-транспортных накладных.

Пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегрузки закон предусмотрел наказывать такими штрафами:

  • до 2% включительно - в размере 1700 грн;
  • от 2% до 5% - в размере 5100 грн;
  • от 5% до 10% - в размере 8500 грн;
  • от 10% до 20% - в размере 17 тысяч грн;
  • от 20% до 30% - в размере 34 тысяч грн;
  • более 30% - в размере 51 тысячи грн.

Напомним, в первом чтении Рада одобрила этот закон в начале февраля.

Как писало РБК-Украина, в Украине планируют штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля. Нардепы в середине сентября прошлого года одобрили за основу соответствующий законопроект №3743.

Так, в прошлом августе президент Украины Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах.

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