Зеленский потребовал организовать взвешивание фур на дорогах

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Жара и перегруженные фуры разрушают украинские дороги

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах. Эти меры необходимы, чтобы предотвратить разрушение дорожного покрытия.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания с представителями правительства.

На совещании глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, в шести областях температура превышает 28˚С. В такую ​​жару под весом фур дорожное покрытие разрушается, поэтому полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в дневное время.

"Президент назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать работу по взвешивания такого транспорта", - говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже проведен тендер, и до конца года на всех дорогах страны будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.

Напомним, ранее по этим же причинам из-за жары грузовикам запретили заезжать в населенные пункты в дневное время.

По информации Министерства инфраструктуры, чаще всего перегруженные фуры выявляют в Киевской, Одесской и Херсонской областях.