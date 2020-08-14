Зеленский потребовал организовать взвешивание фур на дорогах

Жара и перегруженные фуры разрушают украинские дороги
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах. Эти меры необходимы, чтобы предотвратить разрушение дорожного покрытия.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания с представителями правительства.
На совещании глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, в шести областях температура превышает 28˚С. В такую жару под весом фур дорожное покрытие разрушается, поэтому полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в дневное время.
"Президент назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать работу по взвешивания такого транспорта", - говорится в сообщении.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже проведен тендер, и до конца года на всех дорогах страны будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.
Напомним, ранее по этим же причинам из-за жары грузовикам запретили заезжать в населенные пункты в дневное время.
По информации Министерства инфраструктуры, чаще всего перегруженные фуры выявляют в Киевской, Одесской и Херсонской областях.