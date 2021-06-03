Рада посилила відповідальність за перевантажений транспорт: розміри штрафів

В Україні посилять відповідальність за перевантажений транспорт. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №3742.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Документ законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю.
Закон розширює повноваження "Укртрансбезпеки" в частині здійснення габаритно-вагового контролю. Відомство отримало право стягувати в судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують габаритно-вагові параметри.
Згідно з документом, порядок проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) і порядок здійснення габаритно-вагового контролю визначає Кабмін.
"Укртрансбезпека" для виконання покладених на неї завдань і функцій має право отримувати інформацію з державних електронних інформаційних ресурсів, у тому числі з реєстру товарно-транспортних накладних.
Користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм у залежності від відсотка перевантаження закон передбачив карати такими штрафами:
Нагадаємо, в першому читанні Рада схвалила цей закон на початку лютого.
Як писало РБК-Україна, в Україні планують штрафувати за відмову від габаритно-вагового контролю. Нардепи в середині вересня минулого року схвалили за основу відповідний законопроект №3743.
Так, в минулому серпні президент України Володимир Зеленський зажадав терміново організувати зважування фур на дорогах.