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Рада посилила відповідальність за перевантажений транспорт: розміри штрафів

Автор: Юлія Струк

В Україні посилять відповідальність за перевантажений транспорт. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №3742.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Документ законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю.

Закон розширює повноваження "Укртрансбезпеки" в частині здійснення габаритно-вагового контролю. Відомство отримало право стягувати в судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують габаритно-вагові параметри.

Згідно з документом, порядок проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) і порядок здійснення габаритно-вагового контролю визначає Кабмін.

"Укртрансбезпека" для виконання покладених на неї завдань і функцій має право отримувати інформацію з державних електронних інформаційних ресурсів, у тому числі з реєстру товарно-транспортних накладних.

Користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм у залежності від відсотка перевантаження закон передбачив карати такими штрафами:

  • до 2% включно - у розмірі 1700 грн;
  • від 2% до 5% - в розмірі 5100 грн;
  • від 5% до 10% - в розмірі 8500 грн;
  • від 10% до 20% - в розмірі 17 тисяч грн;
  • від 20% до 30% - в розмірі 34 тисяч грн;
  • понад 30% - в розмірі 51 тисячі грн.

Нагадаємо, в першому читанні Рада схвалила цей закон на початку лютого.

Як писало РБК-Україна, в Україні планують штрафувати за відмову від габаритно-вагового контролю. Нардепи в середині вересня минулого року схвалили за основу відповідний законопроект №3743.

Так, в минулому серпні президент України Володимир Зеленський зажадав терміново організувати зважування фур на дорогах.

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