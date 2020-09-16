В Украине хотят штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля

Фото: фуры (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине планируют штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля. Нардепы приняли за основу соответствующий законопроект №3743.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 270 парламентариев.

Согласно документу, штрафовать за правонарушения в сфере безопасности на автотранспорте, зафиксированные на фото- и видеозаписи, несет грузоотправитель - физлицо или руководитель предприятия, который предоставляет перевозчику груз и вносит сведения в товарно транспортной накладной или иного определенного законодательством документа на груз.

Закон предлагает наложение штрафа в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.

За нарушения при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз хотят штрафовать в размере двух тысяч таких минимумов (34 тысячи гривен).

Кроме того, нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей влечет за собой штраф в размере:

100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм до 2% включительно;

300 таких минимумов (5100 гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм от 2% до 5%;

500 минимумов (8500 гривен, в действующем законе такая же сумма) - в случае превышения габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно;

тысячи таких минимумов (17 тысяч гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 10%, но не более 20%;

2 тысяч минимумов (34 тысячи гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 20%, но не более 30%;

3 тысяч минимумов (51 тысяча гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 30%.

Напомним, по итогам прошедшей недели в Украине выписали штрафов на 4,4 миллиона гривен за перегрузки автомобилей, что на 75% больше, чем неделей ранее.

Как писало РБК-Украина, в августе президент Украины Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах.