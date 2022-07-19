Рада уволила Баканова

До этого СБУ опубликовало заявление Баканова по поводу его отстранения с должности главы СБУ.

Он сказал, что не будет отчитываться о достижениях.

"СБУ - не политическая структура, а ее глава - не политик. Мы занимались делами, а не пиаром. Строили максимально прозрачные отношения с обществом, немало знающим о достижениях Службы за последние три года", - заявил Баканов.

При этом он подчеркнул, что за три года, которые он возглавлял СБУ, задержали и объявили подозрение куму Путина Виктору Медведчуку, расследовались уголовные дела, где фигурировали топ-политики и лидеры парламентских фракций. Также были масштабные и массовые разоблачения враждебных агентов в различных госорганах.

"Да, не все из запланированного удалось довести до конца. Имелись и просчеты, причины которых следует анализировать отдельно. В то же время следует помнить - сложно за несколько лет изменить систему, которая десятилетиями испытывала влияние сильного и коварного врага, обладающего неограниченными ресурсами", - заявил бывший глава СБУ.

Что этому предшествовало

Отметим, что 17 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что отстранил Ивана Баканова от должности главы Службы безопасности Украины и Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора.

Впоследствии в своем традиционном обращении Зеленский пояснил, что вопрос до чиновников возникли из-за коллаборационизма их подчиненных, в частности, из-за связей между сотрудниками силовых структур Украины и спецслужбами РФ.

И уже на следующий день, 19 июля президент внес в Верховную раду проект постановления об увольнении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Стоит отметить, что первые заявления в СМИ относительно вероятного увольнения Баканова звучали еще в конце июня. Тогда предполагали, что его могут отстранить из-за ряда военных неудач в Херсоне.

Что известно о Баканове

Баканов Иван Геннадьевич родился 2 мая 1975 года в г. Кривой Рог Днепропетровской области.

С 25 января 2013 года - руководитель ООО Квартал 95, а с 27 декабря 2013 года - руководитель ООО Студия Квартал-95.

В президентской предвыборной кампании 2019 года Баканов был главой предвыборного штаба Владимира Зеленского.

В мае 2019 года указом президента Украины Владимира Зеленского Иван Баканов сначала был назначен первым заместителем главы СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Также назначен членом СНБО.

Впоследствии - стал временно исполняющим обязанности главы СБУ, а уже 29 августа 2019 года парламент назначил его главой Службы безопасности Украины.

С 2022 года стал членом Ставки верховного Главнокомандующего.

