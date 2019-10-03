Рада подняла штрафы за отказ в льготном проезде для участников боевых действий

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В первом чтении закон приняла Рада 8 созыва

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №0893 "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан". За документ проголосовали 303 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ направлен на то, чтобы штраф, который накладывается на перевозчиков за отказ в бесплатном проезде участникам боевых действий, ветеранам был увеличен.

В пояснительной записке подчеркивается, что безосновательный отказ перевозчиков от предусмотренной законом льготной перевозки таких граждан обусловлен, в том числе и недостаточно жесткой санкцией за это правонарушение. Сейчас административный штраф за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан составляет 8 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 136 гривен.

Законом вносятся изменения в статью 1331 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми предусмотрено увеличение санкции за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан со стороны водителей автомобильных транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности. Планируется определить, что это правонарушение влечет наложение на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен. При этом в первом чтении закон предусматривал штраф в размере 150 таких минимумов.

Напомним, данный закон ВР 8 созыва приняла 4 июня. За документ после ряда неудачных попыток проголосовал 231 нардеп.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада провалила в первом чтении законопроект №9400 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса реализации права на дополнительный отпуск участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны". Законом предлагалось предусмотреть, что УБД и лицам с инвалидностью вследствие войны должен предоставляться дополнительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью 14 календарных дней.

Так, в декабре 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, которым предусматривается предоставление воинам УПА статуса УБД.