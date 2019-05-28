Рада провалила закон о дополнительном отпуске УБД

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Принятие документа за основу поддержали лишь 185 нардепов

Верховная рада Украины провалила в первом чтении законопроект №9400 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса реализации права на дополнительный отпуск участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны". Об этом объявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, принятие документа за основу поддержали лишь 185 парламентариев.

Кроме того, за возвращение документа на доработку в комитет проголосовали лишь 188 нардепов, а за возвращение субъекту законодательной инициативы - 185 депутатов ВР. После этого Парубий объявил об отклонении закона.

"К сожалению, я вынужден сказать, что проект закона №9400 отклонен", - отметил глава Рады.

Законом предлагалось предусмотреть, что участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны должен предоставляться дополнительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью 14 календарных дней.

Напомним, в декабре 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, которым предусматривается предоставление воинам УПА статуса УБД.

Как писало РБК-Украина ранее, летом прошлого года военная прокуратура Западного региона Украины проверяла незаконное получение отдельными военнослужащими статуса участника боевых действий (УБД). Отмечалось, что прокуратура провела мониторинг СМИ и соцсетей, обнаружив социальное напряжение среди действующих и бывших военнослужащих - участников АТО. Это было связано именно с получением отдельными военнослужащими статуса УБД.

"Речь идет о лицах, которые находились в тылу и фактического участия в боевых действиях не принимали", - уточняли в прокуратуре.