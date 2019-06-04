ВР планирует увеличить штрафы за отказ в льготном проезде УБД

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Закон после ряда неудачных попыток за основу поддержал 231 нардеп

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №10004 "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан". За документ после ряда неудачных попыток проголосовал 231 нардеп, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект направлен на то, чтобы штраф, который накладывается на перевозчиков за отказ в бесплатном проезде участникам боевых действий, ветеранам был увеличен.

В пояснительной записке подчеркивается, что безосновательный отказ перевозчиков от предусмотренной законом льготной перевозки таких граждан обусловлен, в том числе и недостаточно жесткой санкцией за это правонарушение. Сейчас административный штраф за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан составляет 8 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 136 гривен.

Документом предусматривается внести изменения в статью 1331 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми предусмотреть увеличение санкции за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан со стороны водителей автомобильных транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности. Планируется определить, что это правонарушение влечет наложение на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (2550 гривен по состоянию на 1 января 2019 года).

Напомним, Рада провалила в первом чтении законопроект №9400 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса реализации права на дополнительный отпуск участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны".

Законом предлагалось предусмотреть, что УБД и лицам с инвалидностью вследствие войны должен предоставляться дополнительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью 14 календарных дней.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, которым предусматривается предоставление воинам УПА статуса УБД.