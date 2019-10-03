Рада підняла штрафи за відмову в пільговому проїзді для учасників бойових дій

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У першому читанні закон прийняла Рада 8 скликання

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №0893 "Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян". За документ проголосували 303 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ спрямований на те, щоб штраф, який накладається на перевізників за відмову в безкоштовному проїзді учасникам бойових дій, ветеранам був збільшений.

У пояснювальній записці наголошується, що безпідставна відмова перевізників від передбаченого законом пільгового перевезення таких громадян обумовлена, в тому числі і недостатньо жорсткою санкцією за це правопорушення. Зараз адміністративний штраф за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення громадян становить 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 136 гривень.

Законом вносяться зміни до статті 1331 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачаэться збільшення санкції за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення громадян з боку водіїв автомобільних транспортних засобів, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності. Планується визначити, що це правопорушення тягне за собою накладення на водіїв транспортних засобів, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850 гривень. При цьому в першому читанні закон передбачав штраф у розмірі 150 таких мінімумів.

Нагадаємо, даний закон ВР 8 скликання прийняла 4 червня. За документ після низки невдалих спроб проголосував 231 нардеп.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада провалила в першому читанні законопроект №9400 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни". Законом пропонувалося передбачити, що УБД і особам з інвалідністю внаслідок війни повинна надаватися додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів.

Так, у грудні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав законопроект №8519 про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України в ХХ столітті, яким передбачається надання воїнам УПА статусу УБД.