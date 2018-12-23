Порошенко подписал закон о предоставлении воинам УПА статуса УБД

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Документ был подписан главой государства сегодня, 23 декабря

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Согласно закону, статус участника боевых действий предоставляется лицам, которые брали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в 20 веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА) , вооруженных подразделений Организации украинских националистов и согласно закону "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признанными борцами за независимость Украины в 20 веке.

Напомним, что 7 декабря законопроект №8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке подписал спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект №8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, его после нескольких неудачных попыток поддержали 236 нардепов.