Рада утвердила список парламентских комитетов и их руководство

Верховная рада Украины утвердила список парламентских комитетов и их руководство, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, парламентарии одобрили два соответствующих проекта постановлений.
За постановление №1003 о перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов проголосовали 318 парламентариев. Постановление №1077 об избрании глав, первых заместителей, заместителей глав, секретарей, членов комитетов поддержали 299 депутатов Рады.
Созданы 23 комитета Верховной рады.
- Комитет по вопросам аграрной политики
- Комитет по вопросам антикоррупционной политики
- Комитет по вопросам бюджета
- Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики
- Комитет по вопросам экологической политики
- Комитет по вопросам экономического развития
- Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ
- Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования
- Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
- Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС
- Комитет по вопросам молодежи и спорта
- Комитет по вопросам нацбезопасности
- Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и городостроительства
- Комитет по вопросам образования, науки и инноваций
- Комитет по вопросам прав человека и реинтеграции временно оккупированных территорий
- Комитет по вопросам правовой политики
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности
- Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР
- Комитет по вопросам свободы слова
- Комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов
- Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры
- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Комитет по вопросам цифровой трансформации
Проект постановления №1077 на данный момент отсутствует на сайте ВР. При этом документ ранее оказался в распоряжении РБК-Украина.
Напомним, первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что распределение руководящих постов в комитетах Верховной рады Украины произошло на основе пропорционального принципа.
Как писало РБК-Украина ранее, на первом пленарном заседании Верховной рады 9 созыва сформировали парламентские фракции и депутатские группы.