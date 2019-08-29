В Раде объяснили распределение руководящих постов в комитетах

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)

"Слуга народа" заняла 57-58% руководящих должностей

Распределение руководящих постов в комитетах Верховной рады Украины произошло на основе пропорционального принципа. Об этом заявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, у него спросили, почему представители других партий не возглавляют парламентские комитеты.

"Регламент определяет пропорциональный принцип не на глав комитетов, а руководство комитетов. Что касается руководства комитетов, то туда входят должности: руководителя комитета, первого заместителя, заместителя и секретаря. Если посчитать комплексно все эти руководящие должности, то вы увидите, что процент партии "Слуга народа" - где-то в пределах 57-58%. Это значительно меньше, чем наше представительство в Верховной раде", - заявил Стефанчук.

Напомним, ранее сообщалось, что на первом пленарном заседании Верховной рады 9 созыва сформировали парламентские фракции и депутатские группы. Фракцию "Слуги народа" возглавил Давид Арахамия, "Оппозиционной платформы - За жизнь" - Юрий Бойко и Вадим Рабинович, "Батькивщины" - Юлия Тимошенко, "Европейской солидарности" - Артур Герасимов и Ирина Геращенко, "Голоса" - Сергей Рахманин.