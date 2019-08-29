Рада затвердила список парламентських комітетів та їх керівництво

Верховна рада України затвердила список парламентських комітетів і їх керівництво, передає кореспондент РБК-Україна.
Зокрема, парламентарії схвалили два відповідні проекти постанов.
За постанову №1003 про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів проголосували 318 парламентаріїв. Постанову №1077 про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів підтримали 299 депутатів Ради.
Створені 23 комітету Верховної ради.
- Комітет з питань аграрної політики
- Комітет з питань антикорупційної політики
- Комітет з питань бюджету
- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
- Комітет з питань екологічної політики
- Комітет з питань економічного розвитку
- Комітет з питань енергетики і ЖКГ
- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування
- Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва
- Комітет з питань інтеграції України з ЄС
- Комітет з питань молоді і спорту
- Комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки
- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та городостроительства
- Комітет з питань освіти, науки та інновацій
- Комітет з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономної республіки Крим, міста Севастополя, нацменшин і міжнаціональних відносин
- Комітет з питань правової політики
- Комітет з питань правоохоронної діяльності
- Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР
- Комітет з питань свободи слова
- Комітет з питань соцполітики і захисту прав ветеранів
- Комітет з питань транспорту і інфраструктури
- Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
- Комітет з питань цифровий трансформації
Проект постанови №1077 на даний момент відсутній на сайті ВР. При цьому документ раніше опинився у розпорядженні РБК-Україна.
Нагадаємо, перший віце-спікер Руслан Стефанчук заявив, що розподіл керівних посад у комітетах Верховної ради України відбувся на основі пропорційного принципу.
Як писало РБК-Україна раніше, на першому пленарному засіданні Верховної ради 9 скликання сформували парламентські фракції і депутатські групи.