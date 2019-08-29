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Рада затвердила список парламентських комітетів та їх керівництво

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Нардепи схвалили два проекти постанов

Верховна рада України затвердила список парламентських комітетів і їх керівництво, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, парламентарії схвалили два відповідні проекти постанов.

За постанову №1003 про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів проголосували 318 парламентаріїв. Постанову №1077 про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів підтримали 299 депутатів Ради.

Створені 23 комітету Верховної ради.

  1. Комітет з питань аграрної політики
  2. Комітет з питань антикорупційної політики
  3. Комітет з питань бюджету
  4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
  5. Комітет з питань екологічної політики
  6. Комітет з питань економічного розвитку
  7. Комітет з питань енергетики і ЖКГ
  8. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування
  9. Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва
  10. Комітет з питань інтеграції України з ЄС
  11. Комітет з питань молоді і спорту
  12. Комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки
  13. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та городостроительства
  14. Комітет з питань освіти, науки та інновацій
  15. Комітет з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономної республіки Крим, міста Севастополя, нацменшин і міжнаціональних відносин
  16. Комітет з питань правової політики
  17. Комітет з питань правоохоронної діяльності
  18. Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР
  19. Комітет з питань свободи слова
  20. Комітет з питань соцполітики і захисту прав ветеранів
  21. Комітет з питань транспорту і інфраструктури
  22. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
  23. Комітет з питань цифровий трансформації

Проект постанови №1077 на даний момент відсутній на сайті ВР. При цьому документ раніше опинився у розпорядженні РБК-Україна.

Нагадаємо, перший віце-спікер Руслан Стефанчук заявив, що розподіл керівних посад у комітетах Верховної ради України відбувся на основі пропорційного принципу.

Як писало РБК-Україна раніше, на першому пленарному засіданні Верховної ради 9 скликання сформували парламентські фракції і депутатські групи.

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