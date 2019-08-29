В Раде сформировали фракции

Фото: заседание Рады (Виталий Носач/РБК-Украина)

В парламенте 9 созыва сформировано пять фракций и одна депутатская группа

В ходе первого пленарного заседания Верховной рады 9 созыва сформировали парламентские фракции. Об этом объявил глава временного президиума ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Крупнейшая фракция парламента - фракция партии "Слуга народа" - 254 парламентария.

"Фракция политической партии "Слуга народа". Председатель фракции - Арахамия Давид, первый заместитель - Корниенко Александр", - заявил Разумков.

Также он назвал фамилии 15 заместителей председателя фракции.

"Депутатская фракция "Оппозиционная платформа "За жизнь" (44 нардепа). Сопредседателями избран Бойко Юрий, Вадим Рабинович. Депутатская фракция "Батькивщина" (25 парламентариев). Председателем избрана Тимошенко Юлия. Заместителем - Сергей Соболев. Фракция "Европейская солидарность" (27 депутатов). Сопредседателями фракции избраны: Герасимов Артур, Ирина Геращенко. Фракция "Голос" (17 нардепов). Председателем фракции избран Рахманин Сергей. Заместителем избран народный депутат Железняк", - подчеркнул Разумков.

Он добавил, что в ВР сформирована также депутатская группа "За будущее"

"23 народных депутата. Сопредседателями избраны: Виктор Бондарь, Тарас Батенко", - заявил глава временного президиума.

Напомним, на заседании Рады 29 августа глава временного президиума Рады Дмитрий Разумков объявил о том, что фракция партии "Слуга народа" имеет все права правящей коалиции.

Как писало РБК-Украина, ранее появился список парламентских комитетов и его участников. Кроме того, в распоряжении РБК-Украина оказалось постановление об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов ВР 9 созыва.