Рада утвердила состав нового Кабмина (список)

Верховная Рада Украины проголосовала за состав нового Кабинета министров. Такое решение парламентарии приняли в ходе первого заседания 29 августа, сообщает РБК-Украина.

Состав нового правительства поддержал 281 народный депутат.

Подчеркнем, народные депутаты, которые стали членами правительства, написали заявления об отказе от депутатского мандата. Их зачитал спикер Рады Дмитрий Разумков.

Кроме того, все члены нового Кабмина приняли присягу. Текст присяги зачитал глава правительства Алексей Гончарук.

Новый Кабмин будет выглядеть следующим образом:

Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Родился в городе Сумы, 38 лет. В 2003 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "международное право". С апреля 2016 года работал постоянным представителем Украины при Совете Европы. Имеет дипломатический ранг советника первого класса.

Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;

Родился в городке Васильевка (Запорожская область), 28 лет. Закончил факультет социологии и управления Запорожского университета, Высшую политическую школу, образовательную школу представителей НАТО в Украине. В мае 2013 года основал собственное диджитал-агентство SMMSTUDIO в Запорожье. Федоров был ответственным за диджитал-составляющую избирательной кампании Зеленского. Именно он выстроил онлайн-коммуникацию команды Зеленского и сеть ее страниц в соцсетях.

Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Родился в Киеве, 44 года. В 1997 году окончил Киевский политехнический институт по специальности "менеджмент", а летом 1999-го получил степень магистра экономики в EERC-Ukraine при Киево-Могилянской академии. После учился в Университете Висконсин-Медисон (США), где получил диплом магистра экономики. Был членом Совета НБУ с июля 2016-го. После этого его в октябре избрали заместителем главы Совета НБУ. В 2014 и 2015 годах Forbes Ukraine включал Тимофея Милованова в рейтинг лучших украинских экономистов.

Оксана Маркарова - министр финансов Украины;

Действующий министр финансов. Родилась в городе Ровно, 42 года. В 1993-1998 годах училась в Киево-Могилянской Академии, где получила степень бакалавра и магистра по экологии. После этого обучалась и получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли в Индианском Университете в Блумингтоне (штат Индиана). С октября 2003 года по декабрь 2014 года - глава правления - президент "ИТТ-Инвест" (ITT Investments Group). В период работы в "ИТТ-Инвест" Оксана Маркарова курировала банковский бизнес. В апреле 2016 года была назначена на должность первого заместителя министра финансов Украины.

Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Родился в Киеве, 35 лет. Окончил Институт энергосбережения и энергоменеджмента НТУУ КПИ, получил магистерскую степень по специальности энергетический менеджмент.

Эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса, участник специализированных конференций и семинаров. Работал на различных должностях в Национальном регуляторе в сфере энергетики. С 2014 года работает в частном секторе. Глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;

Родился в Киеве, 32 года. В 2009 году Владислав Криклий получил степень магистра финансов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Начальник Главного сервисного центра МВД Украины с ноября 2015 года. Также Возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото-видеофиксации ПДД в МВД. Депутат от "Слуги народа" (№ 12 в списке).

Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины;

Родилась в Кривом Роге, 49 лет. Депутат предыдущего созыва парламента от партии "Самопомич". В 1996 году окончила Киевский государственный педагогический институт иностранных языков по специальности "Иностранные языки" с присвоением квалификации учителя иностранных языков (английского и французского) с отличием. Директор ООО "Институт местного развития". Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С марта 2014 года - член рабочей группы по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Анна Новосад - министр образования и науки Украины;

Родилась в городе Ладыжин (Винницкая область), 29 лет. В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. В 2011 году получила степень магистра в Киево-Могилянской академии. В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. В Минобразования работает с 2014 года. С марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра, после чего в декабре 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;

Доцент Киево-Могилянской академии, доктор правовых наук, главный эксперт медицинской группы Реанимационного Пакета Реформ, эксперт Центра поддержки реформ при Кабмине. Председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации. Директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права.

Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Родился в Новом Раздолье (Львовская область), 45 лет. В 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности "Финансы и кредит" Киевского национального экономического университета. С 1998 года занимал должность коммерческого директора газеты "Московский комсомолец в Украине". С 2012 по 2018 год Бородянский возглавлял медиагруппу StarLightMedia.

Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;

Живет в Киеве, 34 года. Училась в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Киевском национальном экономическом университете им. Гетьмана, а также Объединенном венском институте. Занимает должность советника в Министерстве финансов. Ранее работала руководителем направления "Поддержки реформы здравоохранения" в USAID.

Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;

Действующий министр. Родился в Баку (Азербайджан), 55 лет. В 1988-м году окончил Харьковский политехнический университет по специальности "автоматизированные системы управления" - получил квалификацию инженер-системотехник). Заслуженный экономист Украины. Был членом партий "Наша Украина" и "Батькивщина". Занимает должность министра внутренних дел с февраля 2014 года. При изменении состава Кабмина в 2016 году сохранил свою должность.

Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Родилась в Волочиске, 39 лет. Училась во Львовском институте внутренних дел. В 2002 году получила диплом по специальности "Правоведение". В 2003 году заступила на службу в МВД. В 2007 году получила диплом магистра права в Львовском государственном университете внутренних дел. В 2016-2017 годах была председателем рабочей группы Комитета реформ Министерства обороны Украины по разработке системы стратегических коммуникаций в Вооруженных Силах Украины. В течение 3 месяцев 2017 года была заместителем командующего АТО. В марте 2019 года была назначена на должность заместителя Министра по делам ветеранов.

Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;

Родился в Днепре, 33 года. В 2004 году четыре месяца изучал маркетинг в Hochschule Merseburg (Мерзебург, Германия). В 2006 году получил степень бакалавра на факультете международных отношений в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. В 2011 году окончил Лондонскую бизнес-школу. Соучредитель мобильного банка Monobank. До национализации ПриватБанка Дубилет работал там IT-директором (в 2012-2016 годах), а его отец был председателем правления финучреждения, которое принадлежало олигарху Игорю Коломойскому.

Денис Малюська - министр юстиции Украины;

Родился в городе Дунаевцы (Хмельницкая область), 38 лет. Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который окончил по специальности "правоведение". В 2012-2016 учился в Лондонском университете, магистр права. Долгое время работал юристом, специализируясь в вопросах регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства. Был избран народным депутатом от "Слуга народа" (№ 21 в списке).

Также по президентской квоте были назначены министр иностранных дел и министр обороны.

Вадим Пристайко - министр иностранных дел;

Родился в городе Килия (Одесская область), 49 лет. В 1994 году закончил с отличием Киевский политехнический институт, получив диплом специалиста по информационным технологиям. В 1998 году получил степень магистра в Украинской академии внешней торговли. В 1997-2000 годах - заместитель заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления МИД Украины. В 2000-2001 годах - консул Украины в Сиднее. С декабря 2014 года - заместитель министра иностранных дел Украины. В июле 2017 года назначен главой миссии Украины при НАТО.

Андрей Загороднюк - министр обороны.

Родился в Киеве, 42 года. В 1998 году окончил Юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Правоведение". В 2013-2014 году учился в бизнес-школе Said, Оксфордского университета, получил диплом по специальности "Финансовая стратегия". С 2013 по 2019 год - консультант по эффективности ТОВ "Дискавери - буровое оборудование Украины". С 2018 по 2019 год - основатель и генеральный директор компании Discovery Drilling Equipment, которая специализируется на производстве буровых установок.

Ранее Верховная Рада назначила на должность премьер-министра Алексея Гончарука. За его назначение проголосовали 290 парламентариев.

Также ранее Верховная Рада поддержала кандидатуру Дмитрия Разумкова на должность спикером парламента. "За" проголосовали 382 народных депутата.