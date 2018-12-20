Рада затвердила календарний план проведення 10-ї сесії парламенту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рішення підтримали 239 парламентарів

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №9419 "Про календарний план проведення десятої сесії Верховної ради України восьмого скликання", передає кореспондент РБК-Україна.

Проект підтримали 239 парламентарів.

Зазначимо, у документ з голосу було внесено правку спікером Ради Андрієм Парубієм.

"У мене є пропозиція, щоб ми погоджувальну (раду, - ред.) провели 15 січня. Щоб 14 січня, коли буде старий Новий рік ми все-таки не мали погоджувальну. Тобто, січневий тиждень залишається. Тільки погоджувальна не 14, а 15 зранку, а потім - сесійний день… 14 січня буде важко зібрати когось", - зазначив очільник парламенту.

Зазначимо, що останнє пленарне засідання дев'ятої сесії Ради заплановане на завтра, 21 грудня.

Нагадаємо, Верховна рада України під час засідання сьогодні, 20 грудня, підтримала за основу у першому читанні законопроект №9122 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом".

РБК-Україна повідомляло, що Рада зобов'язала УПЦ МП перейменуватися у Російську православну церкву.