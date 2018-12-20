Рада приняла за основу закон о прямой закупке услуг оборонного назначения

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законопроект поддержали 234 нардепа

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту". За документ проголосовали 234 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, законопроектом предлагается предоставить возможность государственным заказчикам государственного оборонного заказа непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги

Также предлагается усовершенствовать правовое регулирование вопросов, связаных с офсетными договорам.

Реализация положений законопроекта во время практического применения после его принятия не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.

Отметим, что в комитете ВР по вопросам нацбезопасности отмечали, что законом предлагается предусмотреть прямые поставки вооружения и техники Министерству обороны без посредничества государственного концерна "Укроборонпром".

Напомним, комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал Верховной раде включить в повестку дня и принять проект закона №9122 по закупке услуг оборонного назначения.

Верховная рада отправила на повторное второе чтение законопроект №3157 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно уточнения порядка предоставления в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками".