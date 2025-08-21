Рада ухвалила закон про національну пам’ять та боротьбу з "рашизмом"

Верховна Рада ухвалила закон який комплексно регулює сферу національної пам’яті. Він має стати щитом проти російських маніпуляцій історією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народну депутатку Ірину Геращенко в Telegam.
За її даними, проєкт №13273 підтримали 273 нардепи.
Як зазначається у пояснювальній записці, Росія з початку агресії проти України активно використовує маніпуляції з історичними фактами. Кремль намагається спотворити українську історію, нав’язати тезу про "спільну спадщину" та виправдати війну квазіісторичними наративами.
Ухвалений закон має стати інструментом протидії антиукраїнській пропаганді та консолідації суспільства довкола спільного розуміння минулого.
Законопроєкт містить ключові визначення:
Закон визначає принципи та напрями державної політики у цій сфері, а також механізми увічнення пам’яті та збереження історичних місць.
Згідно з законом, "рашизм - різновид тоталітарної ідеології та практик, які лежать в основі російського нацистського тоталітарного режиму, сформованого у державі-агресорі, та ґрунтуються на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".
Документ передбачає зміни до чинних законів, зокрема:
Також закон систематизує правила присвоєння імен, назв історичних подій, увічнення пам’яті жертв комуністичного тоталітарного режиму та облаштування місць пам’яті Другої світової війни.
Проєкт закону був підготовлений Українським інститутом національної пам’яті на виконання доручення уряду ще у 2023 році. Потреба у його ухваленні обґрунтовувалася тим, що питання історичної пам’яті досі регулювалися фрагментарно й не мали єдиного законодавчого підходу.
Нагадаємо, в травні 2023 року Верховна Рада ухвалила постанову, згідно з якою політичний режим у Росії офіційно визнається рашизмом.
У травні 2025 року Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу проєкт закону Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу.