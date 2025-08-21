Рада приняла закон о национальной памяти и борьбе с "рашизмом"

Верховная Рада приняла закон, который комплексно регулирует сферу национальной памяти. Он должен стать щитом против российских манипуляций историей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ирину Геращенко в Telegam.
По ее данным, проект №13273 поддержали 273 нардепа.
Как отмечается в пояснительной записке, Россия с начала агрессии против Украины активно использует манипуляции с историческими фактами. Кремль пытается исказить украинскую историю, навязать тезис об "общем наследии" и оправдать войну квазиисторическими нарративами.
Принятый закон должен стать инструментом противодействия антиукраинской пропаганде и консолидации общества вокруг общего понимания прошлого.
Законопроект содержит ключевые определения:
Закон определяет принципы и направления государственной политики в этой сфере, а также механизмы увековечения памяти и сохранения исторических мест.
Согласно закону, "рашизм - разновидность тоталитарной идеологии и практик, которые лежат в основе российского нацистского тоталитарного режима, сформированного в государстве-агрессоре, и основываются на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического и националсоциалистического (нацистского) тоталитарных режимов".
Документ предусматривает изменения в действующие законы, в частности:
Также закон систематизирует правила присвоения имен, названий исторических событий, увековечения памяти жертв коммунистического тоталитарного режима и обустройства мест памяти Второй мировой войны.
Проект закона был подготовлен Украинским институтом национальной памяти во исполнение поручения правительства еще в 2023 году. Потребность в его принятии обосновывалась тем, что вопросы исторической памяти до сих пор регулировались фрагментарно и не имели единого законодательного подхода.
Напомним, в мае 2023 года Верховная Рада приняла постановление, согласно которому политический режим в России официально признается рашизмом.
В мае 2025 года Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу проект закона об основах государственной политики национальной памяти украинского народа.