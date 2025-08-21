RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Рада приняла закон о национальной памяти и борьбе с "рашизмом"

Фото: Рада приняла закон о противодействии "рашизму" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла закон, который комплексно регулирует сферу национальной памяти. Он должен стать щитом против российских манипуляций историей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ирину Геращенко в Telegam.

По ее данным, проект №13273 поддержали 273 нардепа.

Почему возникла потребность в законе

Как отмечается в пояснительной записке, Россия с начала агрессии против Украины активно использует манипуляции с историческими фактами. Кремль пытается исказить украинскую историю, навязать тезис об "общем наследии" и оправдать войну квазиисторическими нарративами.

Принятый закон должен стать инструментом противодействия антиукраинской пропаганде и консолидации общества вокруг общего понимания прошлого.

Основные положения документа

Законопроект содержит ключевые определения:

  • война за независимость Украины - борьба за независимость, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины против агрессии Российской Федерации, которая началась 19 февраля 2014 года, которая рассматривается как следствие имперской политики России, направленной на отрицание украинской государственности;
  • преступления против Украинского народа - геноциды, массовые убийства, пытки, депортации и другие преступления против человечности, военные преступления, преследования по политическим, социальным, классовым, национальным, религиозным и другим мотивам, другие преступления, совершенные против Украинского народа коммунистическим и национал-социалистическим (нацистским) тоталитарными режимами, другими политическими режимами;
  • историческая антиукраинская пропаганда - распространение ложных исторических данных для глорификации имперских и тоталитарных режимов, а также отрицание преступлений против украинского народа;

Закон определяет принципы и направления государственной политики в этой сфере, а также механизмы увековечения памяти и сохранения исторических мест.

Согласно закону, "рашизм - разновидность тоталитарной идеологии и практик, которые лежат в основе российского нацистского тоталитарного режима, сформированного в государстве-агрессоре, и основываются на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического и националсоциалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

Документ предусматривает изменения в действующие законы, в частности:

  • в закон "О национальной безопасности Украины" - национальная память отнесена к фундаментальным интересам государства;
  • в закон "О культуре" - включение этой темы в приоритеты госполитики;
  • в закон "О Голодоморе 1932-1933 годов" - новые механизмы чествования жертв трагедии;
  • в закон "О центральных органах исполнительной власти" - уточнение статуса Украинского института национальной памяти.

Также закон систематизирует правила присвоения имен, названий исторических событий, увековечения памяти жертв коммунистического тоталитарного режима и обустройства мест памяти Второй мировой войны.

Контекст

Проект закона был подготовлен Украинским институтом национальной памяти во исполнение поручения правительства еще в 2023 году. Потребность в его принятии обосновывалась тем, что вопросы исторической памяти до сих пор регулировались фрагментарно и не имели единого законодательного подхода.

 

Напомним, в мае 2023 года Верховная Рада приняла постановление, согласно которому политический режим в России официально признается рашизмом.

В мае 2025 года Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу проект закона об основах государственной политики национальной памяти украинского народа.

Верховная рада Война в Украине