Рада ухвалила закон про мобілізацію: коли почнуть діяти нові правила

Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроект про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів.
Про те, як голосували парламентарі і коли новий закон про мобілізацію набуде чинності - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Голосування по фракціях:
Позафракційні - 12
Фото: голосування у Верховній Раді за законопроект про мобілізацію в другому читанні (t.me/yzheleznyak/8101)
Як зазначив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, парламент врахував 31 правку профільного комітету, а також правку, яка прибирає із документа норму про демобілізацію.
Основні положення з документа є такими:
Детальніше про ключові зміни та про те, що передбачає закон - читайте в матеріалі РБК-Україна "Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію".
Відтепер, коли законопроект ухвалено в другому читанні (в цілому), згідно з регламентом і Конституцією, документ має підписати спікер ВРУ і передати документ на підпис президенту. І після цього через місяць закон вступає в дію.
Нагадаємо, що 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. Тож 30 січня в Раду внесли оновлений законопроект, який пройшов перше читання 7 лютого. А сьогодні відповідно друге.
Після чого Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроекту, які були подані нардепами. Вже 9 квітня Комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання.
Додамо, найбільший резонанс викликало те, що з документу виключили норму про демобілізацію військових після 36 місяців безперервної служби. Це було зроблено на прохання глави Міноборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Очікується, що тепер уряду доручать розробити окремий законопроект, який буде регламентувати питання звільнення з військової служби під час дії правого режиму воєнного стану. На його розробку заклали термін у 8 місяців.
Крім того, вчора Верховна Рада проголосувала за окремий законопроект в першому читанні за посилення відповідальності за військові правопорушення. Він передбачає посилення штрафів.
Також парламент в першому читанні проголосував за законопроєкт про мобілізацію засуджених.
Також ми писали, що мобілізаційний вік в Україні знизили до 25 років (раніше цей вік складав 27 років). Відповідний закон підписав нещодавно президент Володимир Зеленський.
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