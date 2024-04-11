Рада приняла закон о мобилизации: когда начнут действовать новые правила

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата.
О том, как голосовали парламентарии и когда новый закон о мобилизации вступит в силу - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Голосование по фракциям:
Внефракционные - 12
Фото: голосование в Верховной Раде за законопроект о мобилизации во втором чтении (t.me/yzheleznyak/8101)
Как отметил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, парламент учел 31 правку профильного комитета, а также правку, которая убирает из документа норму о демобилизации.
Основные положения из документа следующие:
Детальнее о ключевых изменениях и о том, что предусматривает закон - читайте в материале РБК-Украина "Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклонистов. Каким будет новый закон о мобилизации".
Отныне, когда законопроект принят во втором чтении (в целом), согласно регламенту и Конституции, документ должен подписать спикер ВРУ и передать документ на подпись президенту. И после этого через месяц закон вступает в действие.
Напомним, что 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но из-за ряда замечаний он был отозван 11 января. 30 января в Раду внесли обновленный законопроект, который прошел первое чтение 7 февраля. А сегодня, соответственно, второе.
После чего Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел более 4 тысяч поправок к законопроекту, поданным нардепами. Уже 9 апреля Комитет утвердил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению.
Добавим, самый большой резонанс вызвало то, что из документа исключили норму о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. Это было сделано по просьбе главы Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Ожидается, что теперь правительству поручат разработать отдельный законопроект, регламентирующий вопрос освобождения от военной службы во время действия правого режима военного положения. На его разработку был заложен срок в 8 месяцев.
Кроме того, вчера Верховная Рада проголосовала за отдельный законопроект в первом чтении за ужесточение ответственности за военные правонарушения. Он предполагает ужесточение штрафов.
Также парламент в первом чтении проголосовал за законопроект о мобилизации осужденных.
Также мы писали, что мобилизационный возраст в Украине снизился до 25 лет (ранее этот возраст составлял 27 лет). Соответствующий закон подписал недавно президент Владимир Зеленский.
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