Штрафи зростуть у рази. Як Рада хоче карати ухилянтів та чи дійде до в'язниці

Верховна рада ухвалила за основу законопроект про заходи щодо ухилення від мобілізації. Урядовий документ містив досить жорсткі норми, профільний комітет доопрацював його, але після голосування все одно сталася плутанина.

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Що сталося та чому виникла плутанина

Сьогодні парламент у першому читанні схвалив зміни щодо покарань за порушення, пов'язані з мобілізацією. Вони набрали 254 голоси, однак у повідомленнях народних депутатів сталася плутанина щодо того, за що саме вони голосували.

"По факту схвалено зараз урядову версію з усіма нормами. Вона має багато проблем. І жорсткі норми. Тому всі обіцяні зміни мають зайти правками до другого читання на комітеті", - зазначив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що голосував проти законопроекту із нормою про кримінальну відповідальність за відмову пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Але згодом уточнив, що її прибрали з документа.

"Мені повідомили, що вчора комітет прибрав кримінальну відповідальність за цим законопроектом 10379. Ця норма була, але вчора її вирішили все ж таки прибрати", - написав він у Telegram.

Зазначимо, у картці законопроекту на сайті Ради висновки комітету викладені окремим файлом. Тобто супровідні документи, такі як пояснювальна записка та порівняльна таблиця, поки засновані на проекті Кабміну.

Про що законопроект №10379 і що пропонував Кабінет міністрів

Урядовий законопроект пропонував у 10 разів збільшити штрафи за порушення правил військового обліку до 8500 - 17000 гривень (зараз 850 - 1700 гривень). Тобто за порушення термінів постановки на облік, оновлення персональних даних (сімейний стан, стан здоров'я) тощо.

Також пропонувалося різко підняти штрафи за ухилення від мобілізації, тобто за відмову від повістки або за неявку по ній у військкомат. До рівня від 34 000 до 85 000 гривень (зараз 3 400 - 8 500 гривень) для громадян та посадових осіб.

Крім того, за ухилення в умовах особливого періоду пропонувалися штрафи у 153 000 - 204 000 гривень. Адміністративне стягнення хотіли накладати протягом трьох років із дня, коли порушення скоєно чи виявлено.

Згідно з порівняльною таблицею, поліція зможе адміністративно затримувати порушників терміном до трьох годин для складання протоколу. А в окремих випадках для встановлення особи та/або з'ясування обставин порушення - до трьох діб.

Крім того, урядовий проект передбачав позбавлення волі на строк від 3 до 5 років не лише за ухилення від мобілізації, а й за відмову від проходження військово-лікарської комісії. Як виявилось, перед першим читанням комітет із питань правоохоронної діяльності запропонував документ у новій редакції.

Які будуть штрафи та що з кримінальною відповідальністю за відмову від ВЛК

Рішення на комітеті було ухвалено не вчора, а у понеділок, 8 квітня. Як розповів РБК-Україна його голова Сергій Іонушас, зауваження стосувалися, зокрема, розміру штрафів.

У редакції до першого читання штрафи за порушення правил військового обліку пропонувалися у такому вигляді:

мирний час - від 3 400 до 5 100 гривень

повторне порушення або у воєнний час - від 17 000 до 25 500 гривень

Така ж градація застосовується щодо штрафів за порушення законодавства про оборону та мобілізацію:

мирний час - від 5 100 до 8 500 гривень (громадяни), від 17 000 до 34 000 гривень (посадові та юридичні особи)

воєнний час - від 17 000 до 25 500 гривень та від 34 000 до 59 000 гривень відповідно

Таким чином, ці штрафи в рази менші, ніж ініціював уряд.

Щодо відповідальності за відмову від медкомісії (ВЛК), то комітет рекомендував залишити все як є. Тобто без загрози позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

У той же час, тюремний термін від 3 до 5 років залишається за ухилення від призову на службу під час мобілізації.

Крім того, у комітетському висновку пропонується дозволити накладати адміністративне стягнення за порушення правил обліку та ухилення від мобілізації протягом одного року (не трьох) з дня його вчинення. А покарання не застосовуватиметься, якщо ТЦК як власник реєстру "Оберіг" може отримати персональні дані з інших баз та державних реєстрів.

Саме в цій редакції проект було рекомендований для прийняття за основу та загалом. Судячи з посту нардепа Олексія Бакумова в Telegram, оскільки жодної кримінальної відповідальності у проекті №10379 немає, висновки комітету було враховано.