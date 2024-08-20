Рада ухвалила виплати для військових, які воюють на території РФ

Верховна Рада підтримала законопроєкт №11483, який забезпечує соціальні гарантії для військових, що беруть участь у бойових діях на території РФ.

Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За документ, ініційований президентом Володимиром Зеленським, проголосували 321 народний депутат.

Цей закон надає військовослужбовцям, які діють на території Росії, зокрема в Курській області, такі ж виплати та пільги, як і на передовій.

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич зазначив на важливості цього законопроєкту.

"Маємо гарантувати учасникам операції на Курщині, та усіх інших наших дій на території держави-агресора, що вони отримуватимуть абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової", - заявив він.