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ЗСУ контролюють 92 населених пункти у Курській області, - Зеленський

Курська область, Росія, Понеділок 19 серпня 2024 20:25
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ЗСУ контролюють 92 населених пункти у Курській області, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські війська контролюють вже понад 1250 квадратних кілометрів території та 92 населених пункти у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

"Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України", - розповів Зеленський.

За його словами, загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців із російського полону.

"Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають", - зазначив президент.

Він додав, що поки не можна публічно говорити про те, які саме підрозділи залучені у визначених районах Курської області.

"Але я вдячний кожному підрозділу. Я хочу подякувати від нас усіх нашим героям. Зараз російське прикордоння навпроти нашої Сумської області значною мірою очищене від присутності російської армії. І це також серед цілей нашої операції, тактичних цілей", - наголосив Зеленський.

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, 6 серпня українські війська почали наступ у Курській області РФ.

Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони.

Зокрема, бійці ЗСУ взяли під свій контроль десятки населених пунктів. Серед них - місто Суджа.

Детальніше про те, що відбувається у Курській області станом на 19 серпня, - у матеріалі РБК-Україна.

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