Росія перекидає солдатів з Калінінградської області до Курської, - Міноборони Литви
Росія направила в Курську область своїх військових з Калінінградської області. Це відбувається на тлі боїв у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми зараз бачимо, як вони (росіяни - ред.) передислокують свої війська з Калінінграда до Курська. І я кажу литовському народу: ви подивіться, як українці за вас борються, бо через їхню боротьбу їм потрібно виводити війська з Калінінграда. Ми навіть називаємо це демілітаризацією Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових", - зазначив чиновник.
Він додав, що Україна підняла мораль не лише своєму народу та Збройним силам, а й литовському суспільству також.
За словами Кащюнаса, Україна показала, що може досягати дуже важливих речей, і операція в Курській області - гарний хід, а також абсолютно нова сторінка.
Що передувало
Нагадаємо, українські захисники минулого тижня змогли "прорвати" кордон із Росією. Вони зайшли на територію Курської області, де продовжують своє просування.
Станом на сьогодні, як заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Україна тримає під своїм контролем 74 населені пункти Курської області.
Також генерал зазначав, що наші військові змогли досягти успіхів і сьогодні, 13 серпня. Вони взяли під контроль територію площею 40 квадратних кілометрів.
За інформацією партизанів АТЕШ, Росія також перекидає у Курську область тих військових, яких мали направити на Покровський напрямок.
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