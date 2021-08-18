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Рада по требованию Зеленского соберется на еще одно заседание 24 августа

Автор: РБК-Украина

Верховная рада Украины по требованию президента Владимира Зеленского соберется на еще одно внеочередное заседание 24 августа. На нем могут принять закон о большом Гербе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря спикера Верховной рады Ольги Туний.

По ее словам, спикер Рады Дмитрий Разумков в связи с требованием Зеленского подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на 14:20 24 августа.

"В ходе сессии будет рассматриваться проект закона о большом Государственном Гербе Украины (№5712)", - добавила Туний.

Отметим, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила РБК-Украина, что 24 августа будет торжественное заседание Рады по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

А за день до этого состоится внеочередная сессия Верховной рады, на которой примут обращение к другим странам и международным организациям в связи с саммитом Крымской платформы.

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Владимир ЗеленскийВерховная рада