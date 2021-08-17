ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский инициировал заседание Рады для утверждения Большого герба

Новина українською →
Киев, Вторник 17 августа 2021 21:36
Зеленский инициировал заседание Рады для утверждения Большого герба Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский инициировал внеочередную сессию Верховной рады Украины. Глава государства хочет, чтобы народные депутаты рассмотрели вопрос утверждения Большого герба Украины.

Об этом РБК-Украина сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Да, президент уже направил письмо главе ВР с просьбой созвать внеочередную сессию и рассмотреть там законопроект о Большом гербе. Комитет рассмотрел этот проект еще до окончания сессии парламента, поэтому решение комитета готов, он был одобрен, поэтому документ может выноситься в зал", - сообщила она.

Нардеп допускает, что на заседании предложенный президентом законопроект будет одобрен только в первом чтении, а не в целом.

"В первом чтении достаточно 226 голосов, а в целом - 300 голосов. Я думаю, что будет понятно ближе ко дню проведения, будет ли оно голосоваться в целом, или только в первом чтении", - пояснила она.

Дату проведения должен объявить спикер парламента, но ожидается, что это будет 23 или 24 августа, поскольку в эти дни уже планировалось заседание Рады.

Напомним, с изображением Большого герба Украины и законопроектом можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Верховная рада
NEWS
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
DAILY
Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше