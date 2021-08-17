Зеленский инициировал заседание Рады для утверждения Большого герба

"Да, президент уже направил письмо главе ВР с просьбой созвать внеочередную сессию и рассмотреть там законопроект о Большом гербе. Комитет рассмотрел этот проект еще до окончания сессии парламента, поэтому решение комитета готов, он был одобрен, поэтому документ может выноситься в зал", - сообщила она.

Нардеп допускает, что на заседании предложенный президентом законопроект будет одобрен только в первом чтении, а не в целом.

"В первом чтении достаточно 226 голосов, а в целом - 300 голосов. Я думаю, что будет понятно ближе ко дню проведения, будет ли оно голосоваться в целом, или только в первом чтении", - пояснила она.

Дату проведения должен объявить спикер парламента, но ожидается, что это будет 23 или 24 августа, поскольку в эти дни уже планировалось заседание Рады.