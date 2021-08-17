ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада соберется на заседание 23 августа из-за Крымской платформы

Новина українською →
Киев, Вторник 17 августа 2021 15:08
Рада соберется на заседание 23 августа из-за Крымской платформы Фото: замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из-за саммита Крымской платформы 23 августа на внеочередное заседание соберется Верховная рада Украины. Уже собраны 150 необходимых подписей, нардепы хотят принять обращение к ООН, Парламентской ассамблее НАТО и другим организациям.

Об этом РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Будет проголосовано обращение Верховной рады по сотрудничеству в рамках Крымской платформы", - отметила она.

В частности, будет проголосовано обращение Рады к ООН, Парламентским ассамблеям НАТО, ОБСЕ, Совета Европы, Европарламенту и парламентам иностранных государств по поводу усиления сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.

По предварительной информации, заседание начнется в 16:00.

"Также 24 августа будет торжественное заседание в 13:00. Там не будут голосоваться решения, просто будет посвящено 30-й годовщине независимости Украины", - добавила Кравчук.

Напомним, сбор подписей для проведения внеочередной сессии Рады на 23 августа начался еще в июле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Верховная рада
NEWS
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
DAILY
Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше