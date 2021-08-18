ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада соберется на внеочередное заседание: названа официальная дата

Новина українською →
Киев, Среда 18 августа 2021 12:51
Рада соберется на внеочередное заседание: названа официальная дата Фото: Рада соберется на внеочередное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В следующий понедельник состоится внеочередная сессия Верховной рады. Заседание начнется в 16:00.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook- страницу пресс-секретаря спикера Рады Дмитрия Разумкова Ольги Туний.

"Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа в 16:00, в связи с требованием 156-ти народных депутатов", - сообщила пресс-секретарь главы ВР.

Рада соберется на внеочередное заседание: названа официальная дата

На заседании рассмотрят:

  • проект постановления об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации (№ 5775).

Отметим, что 23 августа состоится саммит Крымской платформы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление
Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление
DAILY
Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной