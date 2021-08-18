Рада соберется на внеочередное заседание: названа официальная дата
Фото: Рада соберется на внеочередное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
В следующий понедельник состоится внеочередная сессия Верховной рады. Заседание начнется в 16:00.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook- страницу пресс-секретаря спикера Рады Дмитрия Разумкова Ольги Туний.
"Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа в 16:00, в связи с требованием 156-ти народных депутатов", - сообщила пресс-секретарь главы ВР.
На заседании рассмотрят:
- проект постановления об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации (№ 5775).
Отметим, что 23 августа состоится саммит Крымской платформы.