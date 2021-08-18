Рада на вимогу Зеленського збереться на ще одне засідання 24 серпня

Верховна рада України на вимогу президента Володимира Зеленського збереться на ще одне позачергове засідання 24 серпня. На ньому можуть прийняти закон про великий Герб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря спікера Верховної ради Ольги Туній.
За її словами, спікер Ради Дмитро Разумков у зв'язку з вимогою Зеленського підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на 14:20 24 серпня.
"У ході сесії розглядатиметься проект закону про великий Державний Герб України (№5712)", - додала Туній.
Відзначимо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила РБК-Україна, що 24 серпня буде урочисте засідання Ради з нагоди 30-ї річниці незалежності України.
А за день до цього відбудеться позачергова сесія Верховної ради, на якій приймуть звернення до інших країн і міжнародних організацій в зв'язку з самітом Кримської платформи.