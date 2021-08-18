Рада по требованию Зеленского соберется на еще одно заседание 24 августа
Верховная рада Украины по требованию президента Владимира Зеленского соберется на еще одно внеочередное заседание 24 августа. На нем могут принять закон о большом Гербе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря спикера Верховной рады Ольги Туний.
По ее словам, спикер Рады Дмитрий Разумков в связи с требованием Зеленского подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на 14:20 24 августа.
"В ходе сессии будет рассматриваться проект закона о большом Государственном Гербе Украины (№5712)", - добавила Туний.
Голова Парламенту Дмитро Разумков у зв'язку із вимогою Президента України підписав розпорядження про скликання...Posted by Ольга Туній on Wednesday, August 18, 2021
Отметим, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила РБК-Украина, что 24 августа будет торжественное заседание Рады по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
А за день до этого состоится внеочередная сессия Верховной рады, на которой примут обращение к другим странам и международным организациям в связи с саммитом Крымской платформы.