Рада по требованию Зеленского соберется на еще одно заседание 24 августа

Верховная рада Украины по требованию президента Владимира Зеленского соберется на еще одно внеочередное заседание 24 августа. На нем могут принять закон о большом Гербе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря спикера Верховной рады Ольги Туний.

По ее словам, спикер Рады Дмитрий Разумков в связи с требованием Зеленского подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на 14:20 24 августа.

"В ходе сессии будет рассматриваться проект закона о большом Государственном Гербе Украины (№5712)", - добавила Туний.