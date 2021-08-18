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Рада на вимогу Зеленського збереться на ще одне засідання 24 серпня

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Київ, Середа 18 серпня 2021 17:33
Рада на вимогу Зеленського збереться на ще одне засідання 24 серпня Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховна рада України на вимогу президента Володимира Зеленського збереться на ще одне позачергове засідання 24 серпня. На ньому можуть прийняти закон про великий Герб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря спікера Верховної ради Ольги Туній.

За її словами, спікер Ради Дмитро Разумков у зв'язку з вимогою Зеленського підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на 14:20 24 серпня.

"У ході сесії розглядатиметься проект закону про великий Державний Герб України (№5712)", - додала Туній.

Голова Парламенту Дмитро Разумков у зв'язку із вимогою Президента України підписав розпорядження про скликання...

Posted by Ольга Туній on Wednesday, August 18, 2021

Відзначимо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила РБК-Україна, що 24 серпня буде урочисте засідання Ради з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

А за день до цього відбудеться позачергова сесія Верховної ради, на якій приймуть звернення до інших країн і міжнародних організацій в зв'язку з самітом Кримської платформи.

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