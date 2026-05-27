ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Рада срочно готовится сделать последний шаг к 90 млрд евро кредита от ЕС

21:54 27.05.2026 Ср
2 мин
Глава Еврокомиссии уже утвердила меморандум. Теперь шаг за украинским парламентом
aimg Дмитрий Левицкий
Рада срочно готовится сделать последний шаг к 90 млрд евро кредита от ЕС Фото: парламент завтра рассмотрит соглашение о кредите от ЕС (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Верховная Рада собирается уже завтра, 28 мая, ратифицировать меморандум о кредите от Евросоюза на 90 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка и нардепа от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк.

Читайте также: Украина ожидает транш кредита от ЕС, уже есть дата, - Зеленский

По словам Железняка, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня о подписании меморандума с Украиной. Поэтому теперь документ срочно рассмотрит украинский парламент.

Соответствующее постановление уже готовят, отметила Василевская-Смаглюк.

"Скоро появится на сайте, утром Комитет и поставят на голосование", - отметил Железняк.

Также на завтра в повестке дня Рады голосование за изменения в госбюджет на 2026 год. Изменениями предусмотрено увеличение расходов на оборону - именно за счет кредита от ЕС.

Кредит на 90 млрд евро от ЕС

Напомним, этой весной ЕС одобрил для Украины пакет финансовой поддержки в размере 90 млрд евро. Это кредит, который будут покрывать за счет будущих репараций от РФ, за ее вторжение в Украину.

В этом году Украина должна получить 45 млрд евро из этого кредита. Львиная часть денег - пойдет на военные нужды. По словам фон дер Ляйен, речь идет о более чем 28 млрд евро.

Как заявил сегодня президент Владимир Зеленский после разговора с главой Еврокомиссии, Украина рассчитывает, что первый транш в рамках кредита поступит как можно скорее. По его словам, уже определена соответствующая дата.

Однако этот кредит ЕС "привязан" к требованиям МВФ в рамках программы поддержки Украины. Вчера парламент провалил закон о посылках, который был одним из этих требований. И это - может привести к проблемам с финансированием Украины. Больше - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Еврокомиссия Украина МВФ Верховная рада
Новости
Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации
Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации
Аналитика
Деньги в "тени", клиенты в очереди: что на самом деле происходит с гостиничным бизнесом в Украине
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Деньги в "тени", клиенты в очереди: что на самом деле происходит с гостиничным бизнесом в Украине