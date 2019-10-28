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Рада в среду рассмотрит законопроект о незаконном обогащении

Новости » Политика    28.10.2019 - 21:36
Рада в среду рассмотрит законопроект о незаконном обогащении
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

По его словам, фракция "Слуга народа", а также "Голос" готовы поддержать этот законопроект

В среду, 30 октября, Верховная рада может рассмотреть законопроект №1031 об ответственности за незаконное обогащение. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, фракция "Слуга народа", а также "Голос" готовы поддержать этот законопроект.

"Президент в очередной раз попросил поддержать законопроект о незаконном обогащении №1031, он есть в дневном порядке. Сейчас есть финальная компромиссная форма этого законопроекта. Наша фракция готова поддерживать и так же я слышал, что "Голос" будет поддерживать, возможно, присоединятся другие фракции. Это сложный законопроект. Он займет, возможно, целый день. Или в среду, наверное..", - сказал Корниенко

Он также добавил, что в законопроект было подано около 300 поправок.

Напомним, 11 сентября парламентарии поддержали в первом чтении законопроект №1031. За проект закона тогда проголосовали 316 народных депутатов.

Также РБК-Украина писало, что в Раде создадут рабочую группу по наработке законопроекта о лоббизме и публичной адвокации. Ожидается, что этот закон позволит снизить коррупцию в Украине.

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