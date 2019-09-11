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Рада сегодня рассмотрит законопроект о незаконном обогащении

Новости » Политика    11.09.2019 - 08:46
Рада сегодня рассмотрит законопроект о незаконном обогащении
Фото: заседание Рады (facebook.com verkhovna.rada.ukraine)

Рада рассмотрит законопроект о незаконном обогащении в первом чтении

В среду, 11 сентября, Верховная рада рассмотрит законопроект о незаконном обогащении в первом чтении. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Отмечается, что Рада рассмотрит законопроект под номером 1031.

Кроме того, депутаты рассмотрят еще 12 законопроектов, среди которых законопроект о внесении изменений в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине, по совершенствованию правовой охраны географических названий.

Ранее РБК-Украина писало, что в совместном заявлении президента Европейского совета Дональда Туска и президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера говорилось о необходимости восстановления в Украине уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Отметим, что 6 июня Рада 8 созыва отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского об ответственности за незаконное обогащение. В частности, нардепы не смогли включить соответствующий законопроект в повестку дня.

Добавим, что Конституционный суд Украины 27 февраля опубликовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении. В своем решении суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.

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